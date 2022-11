Christian Clavier : “J'ai compris assez rapidement que la chose la plus importante pour moi dans le cinéma c’était l’écriture, le scénario.”

Sortez vos maillots et vos drapeaux, la Coupe du Monde, c’est bientôt ! Geneviève Damas et Isabelle Defossé s’introduisent sur le plancher du théâtre Les Tanneurs pour vous embarquer avec elles dans leur odyssée catastrophique au Qatar. Entre fiction et réalité, la pièce parle de l’amitié de deux femmes aux objectifs différents en dénonçant les événements bouleversants de notre époque et évidemment…. de foot.

Une œuvre où rien n’arrive comme prévu à découvrir jusqu’au 19 novembre.