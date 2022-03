Christian Clavier comme un clavier : le gag viral très bête qu'il nous fallait

Ca semble une évidence et pourtant, personne, en tout cas personne publiquement, ne l'avait fait. Peut-être était-ce trop évident et qu'il fallait trouver la bonne manière de mener cette blague à bien.

Ben Renaut, sur Twitter, s'y est mis avec un thread mêlant malicieusement français et anglais et intitulé "Christian Clavier as a clavier". Simple, efficace, bête comme on aime pour cet acteur qui, d'Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre aux Visiteurs en passant par Les Bronzés, a été dans quelques-uns des plus gros succès du cinéma français. D'autres ont naturellement surenchéri.

Donc voilà, après ces quelques tweets, vous ne verrez probablement plus jamais Christian Clavier de la même manière.

Sélection :