Christian Burgess avant le match face à l’Antwerp : "C’est une autre compétition, ça nous oblige à nous concentrer différemment"

Après deux défaites de suite en championnat, l’Union Saint-Gilloise joue ce jeudi sa demi-finale retour de Coupe de Belgique face à l’Antwerp et entend bien reprendre sa marche en avant en se qualifiant pour la finale face à Malines.

Christian Burgess était plutôt relax lorsqu’il a accordé une interview à notre journaliste Christophe Reculez. Malgré une baisse de régime en championnat avec deux défaites, l’Union Saint-Gilloise peut disputer la finale de la Coupe de Belgique si elle résiste au retour de l’Antwerp ce jeudi.

"La seule chose que l’on peut dire, c’est que c’est le football et ce sont des choses qui arrivent", explique le défenseur sur les deux défaites face au Standard et Westerlo. "C’est une combinaison de beaucoup de petits facteurs qui arrivent en même temps. On est un peu moins bien organisé que par le passé. Parfois, on a des moins bonnes décisions. Et puis, il faut le dire, les équipes adverses en ont bien profité lors des deux dernières rencontres. C’est la vie, c’est le foot. Mais comme le répète notre coach, on reste dans une bonne position au classement. À nous d’être positif et regarder ce que l’on peut faire de mieux."

Faire mieux donc et surtout penser à la qualification pour disputer une finale de Coupe face à Malines. Pour cela, il faut revenir aux fondamentaux : "On veut ramener l’équipe aux bases et retrouver un certain rythme. Il faut se parler, mais l’ambiance de l’équipe est bonne et c’est le moment pour les anciens d’aider l’équipe à réagir après les deux défaites. La rencontre face à l’Antwerp arrive au bon moment. C’est un petit changement, une autre compétition et cela nous oblige à nous concentrer différemment."

Si le match aller s’est soldé par une victoire 1-0 dans les derniers instants, l’Union possède un petit avantage face à l’Antwerp. Mais il faudra être vigilant. "La première manche était tactique et athlétique. Je pense que ce sera assez similaire pour le retour, mais les Anversois vont sans doute devoir sortir et se montrer offensif un peu plus tôt dans la rencontre et prendre des risques. On devra être organisé et solide et exploiter nos occasions. Ce sera une belle rencontre avec une belle atmosphère. On devra rester soudé peu importe les circonstances du match. Tout se joue en une rencontre et il faut en avoir conscience. Il faudra en tout cas rester calme."

Enfin, Christian Burgess a tenu à aborder le cas des supporters de l’Union, qui sont toujours présents, même en cas de mauvais résultat. "Qui a dit que les supporters attendaient une réponse de notre part ? Je ne crois pas qu’ils pensent comme cela. On a des fans incroyables qui nous supportent. Et quand on est dans le creux, ils nous aident, c’est tellement unique. C’est un groupe de fans vraiment unique. Peut-être que dans les grands clubs, il y a plus d’attentes, mais ici, on sent juste de l’amour. Mais bien entendu, on espère montrer une réaction. On n’est pas obligé de le faire, mais on a envie de le faire, pour nous-même, pour le staff et pour les supporters. Ce sera un gros match avec la possibilité de rejoindre une finale."

L’Union Saint-Gilloise va-t-elle réussir à rejoindre Malines en finale de la Coupe de Belgique ? Réponse ce jeudi soir.