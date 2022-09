Christian Benteke se voit au Qatar avec les Diables Rouges : "Ils savent ce que je peux apporter, peu importe où je joue"

Christian Benteke a décidé cet été de quitter Crystal Palace et la Premier League pour rejoindre D.C. United en MLS, aux Etats-Unis. L'ancien attaquant d'Aston Villa et de Liverpool a-t-il dès lors fait une croix sur les Diables Rouges et la Coupe du Monde ? Absolument pas !

"Oui, je me vois au Qatar, a affirmé Christian Benteke, 31 ans, lors d'un entretien accordé au magazine The Athletic. Parfois, un joueur se dit qu'il doit prendre la décision la plus simple pour atteindre son but. Pour moi, cela aurait été de retourner jouer en Belgique, mes chances d'aller à la Coupe du Monde auraient été plus grandes. Mais je n'ai pas pensé comme ça. J'ai rappelé à mon agent qu'avant le dernier Euro, j'avais très bien terminé la saison (quatre buts lors de ses quatre derniers matches avec Crystal Palace, ndlr), et que j'avais mérité ma sélection. Mais je n'ai quasiment pas joué (six minutes face à la Finlande, ndlr). Est-ce que mes prestations ont, dès lors, de l'importance ? Cela a rendu ma décision de signer à D.C. United bien plus facile. Le staff de l'équipe nationale me connaît, il sait ce que je peux apporter. Il n'attend pas de voir ce que je peux faire ici. Je n'ai pas perdu mes qualités, peu importe où je joue."

Christian Benteke, qui a pour l'instant disputé quatre rencontres de MLS sans avoir réussi à trouver le chemin des filets, a-t-il encore un avenir en équipe nationale ? Premiers éléments de réponse ce vendredi midi, lorsque Roberto Martinez dévoilera le nom des joueurs retenus pour les prochains matches des Diables Rouges en Nations League.