Christian Benteke se confie sur son pote Eden Hazard : "Il est resté le même, c’est peut-être ça qui lui a porté préjudice"

Il est toujours resté le même Eden, c’est peut-être ça qui lui a porté préjudice

Les deux hommes sont avant tout amis : "C’est plus de ça dont je lui ai parlé dans le message que je lui ai envoyé. J’ai parlé du fait que lorsqu’on s’est connu on était des gamins, il n’avait même pas encore d’enfant, Nathalie c’était sa copine. On s’était parlé de plein de choses. Evoluer dans des grands championnats, être des "superstars". Et il l’a fait, il est devenu une superstar. On a pu partager beaucoup de moments, dans les différentes mises au vert, pendant les déplacements en bus, pendant les repas. Et moi c’est ce que je retiens parce que c’est ça qui a fait qu’on est resté proches."

L’entente était également présente sur les pelouses, mais ce n’est pas ça que Christian retient en priorité : "Bien sûr on s’entendait bien sur le terrain, mais c’est le reste qui a fait qu’on s’identifiait aux mêmes choses. Je l’ai félicité d’avoir toujours gardé son côté humain, malgré son statut, l’argent, tout ce qu’il pouvait avoir autour de lui, il est toujours resté le même. Et je lui ai dit que même parfois beaucoup trop. Surtout quand tu es au Real tu dois avoir un peu ce vice, parce que tu es tout en haut de la pyramide et tu dois un peu changer ton comportement. Parce que tu es dans le plus haut niveau d’exigence. Lui, il a été lui-même jusqu’au bout et peut-être que ça lui a porté préjudice. Mais tout le crédit lui revient."

Pendant sa période au Real, Christian avait déjà exprimé ce ressenti à Eden : "Oui, j’ai été honnête, je lui ai dit clairement. Je lui ai dit 'Eden, si tu regardes Ramos, Benzema, tous ces joueurs qui ont été là pendant des années, ils savent aussi comment vendre leur image. Ils vont montrer qu’ils sont à la gym, ils vont montrer qu’ils font une séance, tout comme leur côté famille, et le côté repos. Mais Eden il n’a pas ça, il n’a pas ça en lui en fait. Parce qu’il est lui-même. Je lui ai aussi dit que "nous, de notre niveau on a bossé pour être au milieu de la pyramide, mais toi, tu as été béni, tu as le talent et tu es sur la pointe de la pyramide. Si tu ne souffres pas là, où vas-tu souffrir ? Je lui ai fait comprendre qu’il devait chérir ça, oui tu dois souffrir mais tu es au Real Madrid. C’est tout à fait normal, c’est le plus grand club du monde. En tant qu’amis je dois lui dire la vérité."