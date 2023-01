Christian Bale et Tom Hardy avaient un code secret pendant le tournage de The Dark Knight Rises

Même si on connaît tout sur les origines et le parcours de Batman à l’écran, on en apprend encore aujourd’hui. Sur le tournage de The Dark Knight Rises, Christian Bale et Tom Hardy avaient un code secret pour se comprendre.

Lors de la promotion de son nouveau film, The Pale Blue Eye, Christian Bale a révélé à Heart que lui et son rival à l’écran avaient eu des difficultés à s’entendre à cause du bruit qu’il y avait sur le plateau. "Vous savez, ce qui se passait entre moi et Tom, qui est superbe, d’ailleurs, quel acteur, il est fantastique. Nous étions si loin l’un de l’autre, et je ne pouvais pas entendre ce qu’il disait parce qu’il y avait trop de bruit et il ne pouvait pas entendre ce que je disais, parce qu’il y avait trop de bruit", a expliqué l’acteur britannique.

Leur solution était de faire un signe discret du doigt pour prévenir l’autre qu’il avait terminé sa réplique. "Donc Tom et moi, je disais ma réplique, et puis je faisais comme ça [étire l’index] avec mon doigt et il savait que j’avais fini, à toi de jouer" en montrant le geste à la caméra. "J’espère que personne ne le remarquera dans le long métrage, mais c’est ainsi que nous communiquions", a-t-il ajouté.