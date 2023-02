Christian Atsu, ex-joueur de Chelsea, retrouvé vivant après l’effondrement de sa résidence en Turquie

Christian Atsu, l’ex-joueur de Chelsea, était porté disparu, après le terrible tremblement de terre qui a touché la Turquie ce lundi matin. Le joueur ghanéen a été retrouvé après 26h sous les décombres de sa résidence. L’information a été communiquée par le Manager de son club (Hatayspor).

Le bilan du séisme qui a touché la Turquie et la Syrie est extrêmement lourd. On dénombre plus de 4800 victimes et 19.500 blessés. Plus de 7000 personnes ont pu être sauvées des décombres. Parmi eux, il y avait donc l’international ghanéen, Christian Atsu. Après être resté coincé pendant de nombreuses heures sous les décombres, il a pu être extrait par des secouristes.

L’attaquant de 31 ans souffre de plusieurs blessures, il a été transféré directement dans un hôpital de la région. En revanche, le club est toujours sans nouvelle de son directeur sportif, Taner Savu, qui serait toujours sous les décombres.