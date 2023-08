Chrissie Hynde des Pretenders rejoint Guns N' Roses sur scène

La semaine passée, le groupe avait dévoilé pour la première fois en live son nouveau single, "Perhaps", à Pittsburgh, et l’a rejoué une nouvelle fois à Boston.

Entre-temps, une version vinyle 7 pouces de "Perhaps" a été annoncée et devrait sortir le 23 octobre, avec la face B "The General".

Comme " Perhaps ", " The General " est tiré de l’époque de l’album Chinese Democracy et marque la première sortie du groupe depuis l’EP de quatre chansons " Hard Skool ", qui est sorti en février de l’année dernière.