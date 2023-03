Chrissie Hynde des Pretenders et Courtney Love critiquent le Rock and Roll Hall of Fame

Courtney Love, la chanteuse de Hole, a entamé ce débat suite à la publication d’un article intitulé "Rock & Roll Hall Of Fame celebrates women who rock" (Le Rock & Roll Hall of Fame célèbre les femmes qui font du rock), qui avait été partagé par l’auteur et journaliste Jessica Hopper.

La chanteuse a joint une capture d’écran d’un message qu’elle avait envoyé à Dave Grohl, le leader des Foo Fighters, au sujet de sa propre intronisation au Rock Hall, et du fait qu’il aurait dû "garder les places de Tina Turner et Carole King, qui ont toutes deux été éligibles pendant plus de 30 ans chacune". Dave Grohl a été intronisé deux fois au Rock Hall : avec Nirvana en 2013 et avec les Foo Fighters en 2021.

"L’ÉLIGIBILITÉ est de 25 ans après la première sortie", a ajouté Courtney Love, notant que les Foo Fighters "ont été nommés 4 secondes plus tard".

Ce 17 mars, The Guardian a publié un article de Courtney Love intitulé "Why are women so marginalised by the Rock & Roll Hall of Fame" (Pourquoi les femmes sont-elles si marginalisées par le Rock & Roll Hall of Fame ?), environ deux mois avant l’annonce des nommés de cette année, dans lequel la star s’étend sur les problèmes que lui pose le Rock & Roll Hall of Fame.

Elle y évoque les nominations au Rock & Roll Hall de cette année, annoncées le mois dernier. Selon elle, la liste, qui comprend des artistes comme Kate Bush, Missy Elliott et Cyndi Lauper, "rappelle chaque année à quel point une femme doit être extraordinaire pour entrer dans le club des vieux mecs".

"Plus de femmes ont été nommées en une année qu’à aucun autre moment dans les 40 ans d’histoire [du Rock Hall]", a écrit Courtney Love.