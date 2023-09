Chrissie Hynde avoue se sentir "coupable" de la mort de certains membres des Pretenders

Chrissie Hynde a confié qu’elle se sentait "coupable" de la mort des anciens membres des Pretenders, Pete Farndon et James Honeyman-Scott.

La chanteuse, âgée de 72 ans, a formé le groupe en 1978 avec Farndon (guitare basse), Honeyman-Scott (guitare solo) et Martin Chambers (batterie).

Honeyman-Scott est mort d’une insuffisance cardiaque causée par une intolérance à la cocaïne en 1982. Il avait 25 ans. Deux jours auparavant, Farndon avait été renvoyé des Pretenders en raison de sa consommation d’héroïne.

Farndon est décédé l’année suivante à l’âge de 30 ans. Il s’est noyé dans son bain après avoir perdu connaissance à la suite d’une overdose d’héroïne.

Lors d’une récente interview avec le magazine Record Collector, Chrissie Hynde a expliqué qu’elle "n’avait pas découragé" les habitudes de consommation qui ont conduit à la mort prématurée des musiciens.

"Je suis coupable. Ce n’est pas un "grand mot" si vous l’êtes. Ça le devient si vous vous sentez coupable et que vous ne l’êtes pas", a-t-elle déclaré (via Radio X).

"Mais si vous êtes vraiment coupable, vous devez lever la main et dire 'Coupable'."

Elle poursuit : "Je n’ai pas découragé la consommation de drogue et j’y ai participé. Vous savez, je n’étais pas leur mère, et nous sommes partis sur la route, et c’était très hardcore."

"J’avais des problèmes avec Pete – donc je n’étais peut-être pas coupable, mais j’aurais voulu faire mieux."

Elle ajoute : "Depuis que Pete et Jimmy sont morts et parce que j’ai dû remplacer des gens, c’est maintenant une sorte de groupe hommage aux Pretenders, qui s’appelle The Pretenders".

Chrissie Hynde a dédié le single de 1982 des Pretenders "Back On The Chain Gang" à Honeyman-Scott, avec qui le groupe avait répété la chanson avant sa mort.

Le groupe s’apprête à sortir son 12e album studio, Relentless, ce vendredi (15 septembre).

Plus tôt cet été, Chrissie Hynde est montée sur scène avec Guns N' Roses lors d’un concert à Boston. Elle a joué de l’harmonica sur le titre "Bad Obsession" de l’album Use Your Illusion I.