Chris Umé, ce Belge qui a bluffé l’Amérique en faisant chanter un air d’opéra aux jurés d’America’s got Talent

Chris Umé et sa société Metaphysic se sont hissés cette semaine en finale du grand show America’s got talent, grâce à leurs vidéos hyperréalistes de "deepfake" dont ils ont le secret. Leur prestation, qualifiée de "meilleur numéro de tous les temps", a littéralement soufflé les juges et le public américains en faisant chanter un air d’opéra à deux des jurés et au présentateur de l’émission.

Pour ceux qui seraient passés à côté du phénomène du deepfake, ce procédé numérique utilise l’intelligence artificielle pour manipuler une vidéo ou un son. Utilisé à des fins récréatif, le deepfake permet, par exemple, d’utiliser le visage de n’importe quelle célébrité ou personne lambda pour lui faire dire n’importe quoi. On vous laisse imaginer les dérives de ce genre de technologie.

Le Limbourgeois Chris Umé et sa société Metaphysic excellent dans cette technologie et l’ont encore prouvé ce mardi 30 août dernier sur le plateau d’America’s got Talent. Sur la scène, trônent trois caméras à l’allure futuriste. Entrent alors sur scène trois chanteurs lyriques qui se placent chacun devant l’une des caméras. L’écran s’allume et laisse apparaître le visage du plus emblématique et impitoyable juge de l’émission américaine, Simon Cowell. Et ce visage se met alors à chanter Nessun dorma, l’un des airs d’opéra les plus connus, popularisé par Luciano Pavarotti. Et comme si cela ne suffisait pas pour impressionner l’assemblée, ce sont ensuite les visages de Terry Crews, le présentateur de l’émission, et d’Howie Mandel, qui ont continué à chanter l’air d’opéra. Un trio des plus étonnants de réalisme qui a complètement bluffé le jury et les spectateurs présents dans la salle.