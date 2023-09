Chris Stapleton et Snoop Dogg reprennent "In The Air Tonight" de Phil Collins

Plus tôt cette année, Chris Stapleton a interprété l’hymne national lors du Super Bowl, avant la prestation de Rihanna à la mi-temps. Snoop Dogg, quant à lui, s’est produit l’année dernière pendant la mi-temps.

Il y a deux semaines, ESPN a dévoilé un partenariat avec Timbaland et Justin Timberlake pour sélectionner la musique de certains matchs du Monday Night Football tout au long de la saison 2023-24 de la NFL. les titres sélectionnés seront diffusés pendant les spots promotionnels, les retransmissions en direct et les émissions d’avant-match sur sept semaines.

Dans un communiqué, le directeur principal du marketing sportif d’ESPN, Curtis Friends, a parlé de l’importance des curateurs musicaux pour sa programmation. "Le football et la musique vont de pair, comme le duo emblématique Timbaland et Justin Timberlake, qui collaborent à la perfection dans le milieu musical", a-t-il déclaré. "Le programme musical d’ESPN Monday Night Football est très apprécié des fans, car ce partenariat leur permet de découvrir des combinaisons nouvelles et inattendues entre la musique et le sport."