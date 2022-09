Chris Shiflett suggère que les Foo Fighters pourraient survivre au décès de Taylor Hawkins

Malgré le décès tragique de leur batteur Taylor Hawkins, Chris Shiflett, le guitariste du groupe, suggère néanmoins que les Foo Fighters pourraient continuer. Personne d’autre n’a confirmé jusqu’ici…

Shiflett a récemment donné des interviews pour parler de ses nouvelles escapades en solo. Et, à une question lui demandant comment il considérait désormais la promotion quelques mois à peine après la disparition de Taylor Hawkins, il a fait une étonnante révélation. "C’est dur d’en parler ! Mais ce sera un sujet inévitable entre nous. La question se posera, et nous sera posée, dès que nous annoncerons travailler à un nouveau disque des Foo Fighters. Et cela risque d’arriver un jour ou l’autre…"

Jusqu’à présent, aucun autre membre du groupe ne s’est prononcé sur le sujet.

C’est ce mardi soir que se déroulait le deuxième concert en hommage au défunt batteur des Foo Fighters et quelques vidéos filmées par des fans nous sont parvenues. A l’affiche de cet événement, Miley Cyrus, Mark Ronson, Joan Jett, Alanis Morissette, Gene Simmons de Kiss, Nikki Sixx de Motley Crue, Chad Smith des Red Hot Chili Peppers, Luke Spiller, Rufus Taylor, Krist Novoselic de Nirvana, John Paul Jones de Led Zeppelin, Pink, Nandi Bushell, John Theodore, Brad Wilk et Pat Wilson, Tommy Lee de Motley Crue, Danny Carey de Tool, Kim Thayil de Soundgarden, Justin Hawkins de The Darkness et Kesha – qui étaient déjà présents à Wembley – et Taylor Momsen de The Pretty Reckless.