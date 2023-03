Chris Rock prendra sa revanche sur la claque de Will Smith

Chris Rock ripostera à la fameuse claque de Will Smith.

Pour rappel, lors de la dernière cérémonie des Oscars, Will Smith est monté sur scène et a giflé le comédien Chris Rock, suite à une blague de mauvais goût sur l'alopécie (chute de cheveux et de poils) de sa femme Jada Pinkett Smith.

Pour son geste, l'acteur de Men In Black est exclu de cette prestigieuse cérémonie pendant 10 ans. Chris Rock a quant à lui décidé de ne pas porter plainte contre Will Smith. Mais il prendra sa revanche samedi 4 mars avec son spectacle inédit Selective Outrage qui sera diffusé en direct sur Netflix une semaine avant la cérémonie des Oscars 2023.

Selon le New York Post, il a confié à une salle comble qu'il "a soutenu Will toute sa vie". Mais maintenant, il ne supporte pas regarder le dernier film de Smith, dans lequel il joue un esclave échappé et torturé. Il dit "L'autre jour, j'ai regardé 'Emancipation' juste pour le voir se faire fouetter". Il ajoute "La chose que les gens veulent le plus savoir... Est-ce que ça a fait mal? Bien sûr que ça a fait mal! Il a joué Muhammad Ali!". Ces blagues piquantes ne sont que des passages de son spectacle tant attendu de Selective Outrage qui abordera la claque devenue légendaire.