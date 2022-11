Il est un grand pote d’Eddie Jordan. L’Irlandais, après une modeste carrière de pilote, a monté une écurie qui est allée jusqu’en Formule 1. Avec un succès certain : 250 GP entre 1991 et 2005 et quatre victoires, dont la première à Francorchamps en 1998 avec Damon Hill. Chris Rea et Eddie Jordan sont copains et chacun invite l’autre dans son univers. Jordan est batteur à ses heures, Chris Rea l’aurait convié à une session d’enregistrement. Eddie lui renvoie l’ascenseur et lui propose d’assister à des Grands Prix quand son agenda le lui permet. Fin des années 90, Eddie Jordan avait l’habitude d’organiser un mini-festival gratuit au terme du Grand Prix de Grande-Bretagne et le groupe avait de l’allure : Rea au chant, Damon Hill à la guitare et Eddie Jordan à la batterie.