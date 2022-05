Chris Pratt et Bryce Dallas Howard racontent les scènes de baiser improvisées dans Jurassic World

La bande-annonce du film " Jurassic World : Le monde d’après ", est venue piquer notre curiosité, une interview du duo à l’écran rajoute davantage d’intérêt.

On le sait, d’anciens acteurs de la franchise se sont joints au casting comme Jeff Goldblum (le docteur Ian Malcolm) Laura Dern (le docteur Ellie Sattler) et Sam Neil (le docteur Alan Grant). Chris Pratt se réjouit du retour de l’ancienne génération de Jurassic Park. Lors de cette interview avec le média ET, il confie que la boucle est bouclée, 30 ans après le début de l’univers et il trouve fantastique de voir l’évolution des personnages.

Quant à Bryce Dallas Howard, elle se confie sur les moments intimes du film : " Le Monde d’après était la seule fois où un baiser a été écrit dans le film. Les deux derniers, nous les avons sournoisement volés… parce que c’est bien d’avoir un peu de romance dans un film Jurassic ! ".

Mais dans ce troisième volet, le couple star reviendra sans doute à Sam Neil et Laura Dern comme le laisse penser Chris Pratt : " Il y a 30 ans que ça se prépare… et c’est tout simplement fantastique. "