Chris O’Loughlin (Union Saint-Gilloise), un Directeur Sportif supporter… du Celtic Glasgow : "Des Deniz Undav et Casper Nielsen, il y en a plein les séries inférieures…"

C’est l’architecte du noyau unioniste : Chris O’Loughlin, le Directeur Sportif saint-gillois, est naturellement du voyage à Glasgow pour jauger ses pioches jaunes et bleues. Pour le Nord-Irlandais, ce match sort du lot… et pas que pour son enjeu sportif (et financier).

" En tant que Nord-Irlandais, jouer face aux Rangers me parle énormément " sourit Chris O’Loughlin, assis dans l’aire de départ de Brussels Airport. " En Irlande du Nord, tout le monde supporte, soit les Rangers, soit le Celtic… et moi, je suis issu de la ‘Celtic Family’ : mes cousins sont des acharnés du Celtic, mes amis aussi et j’ai moi-même assisté à plusieurs matches à Celtic Park. Donc oui, les Rangers, c’est un peu l’ennemi… (sourire) Le duel Celtic-Rangers a longtemps été synonyme de rivalité religieuse entre les catholiques et les protestants, et ces derbies restent ancrés dans la vie communautaire. Ce sont des institutions, avec des usages familiaux et même politiques… jusqu’à l’excès ! Il y a eu des grands joueurs ici, ces matches participent à l’histoire romantique du football… mais l’Union Saint-Gilloise fait aussi partie de cette tradition ! "

Le début de l’enfer est donc annoncé à 20h45 heure belge (19h45 en Ecosse) à l’Ibrox Stadium, l’antre des Rangers, qui affichera complet (51.000 places)

" Je connais bien cette ambiance… et je peux vous garantir que ça va être chaud ! " reprend le DT saint-gillois. " Les fans locaux vont mettre une grosse pression… mais si on survit (sic) aux 20 premières minutes, je pense que nous aurons des possibilités. La clé sera de rester calme : il faut s’appuyer sur ce qu’on a fait mardi passé… même si c’est vrai, paradoxalement, notre bon résultat de l’aller (NDLA : 2-0) augmente la pression de nous qualifier. Mais vous savez, la pression, on a appris à la gérer dans ces matches qui étaient nos sommets l’an dernier, à Bruges, à Anderlecht ou à l’Antwerp : on a tout fait pour être ici et pour jouer des matches pareils ! Mais les Rangers restent les favoris vu la différence des budgets… et si notre adversaire ne connait pas une réussite rapide, je peux vous dire que lui et le public vont commencer à être nerveux ! "