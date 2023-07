Chris Meloni (New York, unité spéciale) nu et hilarant dans une pub pour des chaussettes

Chris Meloni a toujours su faire rire ses fans. On se souvient de cette publicité pour l’app de sport Peloton où il s’affichait déjà dans son plus simple appareil, avec beaucoup de second degré. Meloni avait expliqué dans une interview qu’il acceptait en toute légèreté ce statut de "sex-symbol" qui semble beaucoup amuser ses enfants, selon Télé-Loisirs.