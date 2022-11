Chris Martin de Coldplay réalise le rêve d’un jeune couple dans un pub anglais

En juin dernier, un jeune couple qui allait se marier 9 semaines plus tard a fait une rencontre hors du commun alors que les deux amoureux étaient en pleins préparatifs de mariage.

Chris Martin, le chanteur de Coldplay, revenant probablement du célèbre festival de Glastonbury, s’est arrêté dans le pub The Stag Inn à Hinton Charterhouse, près de Bath. Hannah et Jeremy, les futurs mariés, ont eu l’occasion d’expliquer à Chris Martin que leur première danse de mariage serait justement "A Sky Full of Stars".

Et sans attendre, le chanteur s’est mis au piano pour leur jouer son classique rien que pour eux.

"C’est un moment magique qu’on chérira pour toujours", a expliqué Hannah.