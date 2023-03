"J'ai eu la chance d'aller déjeuner avec lui le lendemain de notre concert à Philadelphie l'année dernière. Je suivais déjà un régime très strict. Mais je me suis dit 'Bruce a l'air encore plus en forme que moi' et Patti [la femme de Springsteen] a dit qu'il ne prenait qu'un seul repas par jour. Je me suis dit 'voilà, c'est parti. C'est mon prochain défi'".

Martin n'a pas révélé en quoi consistait son repas habituel, mais il a plaisanté avec O'Brien en disant que Springsteen mangeait "une côte de bison avec une sauce aux stéroïdes".

Au début du mois, Lauren Mayberry de Chvrches a rejoint Coldplay sur scène à São Paulo pour interpréter la chanson "Cry Cry Cry" :