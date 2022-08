Chris Martin de Coldplay dessine un projet de tatouage pendant un concert

Le leader de Coldplay a offert un beau cadeau à un fan pendant un de ses concerts au Stade de Wembley à Londres.

C’est le 20 août que Chris Martin a repéré le panneau que tenait Mattie Jolley qui lui demandait de lui dessiner un tattoo. Juste avant d’entamer le titre "Fix You", le chanteur s’est penché, a demandé au fan de préparer un papier et un crayon, et, tout en chantant, il est descendu lui dessiner un projet de tattoo :