Chris Martin (Coldplay) et Elton John s'invitent sur le prochain album anniversaire de Shania Twain

La chanteuse country a annoncé la sortie d'une version deluxe de son album Come On Over sorti en 1997. Quelques invités y seront présents...

C'est le dimanche 4 décembre qu'on pourra découvrir cette nouvelle édition, avec deux versions live de son hit "You’re Still the One" chantées à Las Vegas l'année de la sortie de l'album en compagnie de Chris Martin de Coldplay, et puis avec Elton John en 1999.

On retrouvera aussi l'acteur et chanteur Nick Jonas (des Jonas Brothers) en duo avec la chanteuse sur "Party For Two", un titre enregistré au Stagecoach en 2017. Ils avaient déjà chanté ensemble sur le titre de Noël "Say All You Want for Christmas".