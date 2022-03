Chris, la magicienne du parfum

Si les clients poussent la porte du 'Parfumeur de Paris', c’est non seulement pour ses parfums, mais aussi et "surtout pour la personnalité, la gentillesse et les conseils de la gérante," nous dit une cliente fidèle. "Une femme de cette trempe-là, on ne l’oublie pas !" ajoute-t-elle. Il faut dire que, outre son sens de l’accueil, Chris parle 6 langues : de quoi attirer des clients du monde entier.

Chris nous dit "être fière de tenir une boutique dans la plus petite ville du monde. Surtout une boutique de parfums !" D’après elle, "le cadre romantique de la ville colle parfaitement à l’univers glamour du parfum." Ça se tient !