Chris Hemsworth sur les critiques de Tarantino et Scorsese contre les films Marvel : "C’est super déprimant"

Les films Marvel ont beau posséder une grande communauté de fans, cela ne les empêche pas d'avoir des détracteurs qui pointent du doigt tous les petits détails qu'ils n'apprécient pas. Aucun film ne peut satisfaire tout le monde mais les critiques peuvent vite prendre de grosses proportions, surtout quand elles viennent de personnalités connues. James Cameron, Quentin Tarantino et Martin Scorsese en ont souvent émises à l'encontre des acteurs et des longs-métrages de la franchise.

En 2019, Martin Scorsese affirmait que les films Marvel n'étaient pas du vrai cinéma. Plusieurs personnalités s'en sont prises à lui, le forçant à s'exprimer dans une lettre ouverte dans le New York Times, traduite sur le site Premiere. "J’ai dit que j’avais essayé d’en regarder quelques uns et qu’ils n’étaient pas faits pour moi, qu’ils me semblaient plus proches des parcs d’attraction que des films tels que je les ai connus et aimés au cours de ma vie, et qu’au final je ne pensais pas que c’était du cinéma", a-t-il écrit.

Il a expliqué ainsi son raisonnement : "Beaucoup des éléments qui définissent le cinéma tel que je le connais se retrouvent dans les films Marvel. Mais ce qu’on n’y trouve pas, c’est la révélation, le mystère, ou un véritable danger émotionnel. Rien n’est en danger. Les films sont faits pour satisfaire des demandes bien précises, et ils sont conçus comme des variations autour d’un nombre de thèmes fini". Il affirmait également que Marvel participait à l'appauvrissement du cinéma, car vu que les gens s'y rendent principalement pour voir ce genre de films, il y a moins de place donnée à la vision de l'artiste et aux films indépendants.

Quentin Tarantino a souvent critiqué la franchise et l'industrie cinématographique actuelle pour des raisons similaires mais il ne s'est pas arrêté là. Il s'en est pris aux acteurs qui jouent dans la franchise. Pour lui, ce ne sont pas vraiment des stars. "Captain America est la star. Ou Thor est la star. Je ne suis pas la première personne à dire ça", a-t-il déclaré en novembre, dans le podcast de Tom Segura, comme l'explique le site NME.