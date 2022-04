Chris Hemsworth ET Natalie Portman en Thor dans un teaser avec les Gardiens de la galaxie

On l'avait annoncé il y a un an et demi, Natalie Portman, présente dans les 2 premiers films Thor, allait revenir et cette fois prendre le marteau en tant que The Mighty Thor (littéralement : le puissant Thor).

On en a un bref aperçu dans ce premier teaser pour Thor: Love and Thunder qui sortira en juillet et sera réalisé, comme le précédent, par Taika Waititi, récemment très remarqué pour son Jojo Rabbit et qui a par ailleurs réalisé le pilote de la série HBO What We Do in the Shadows, comédie sur la vie quotidienne de quelques vampires.

Ce teaser d'1'20 en met déjà plein la vue et laisse une grande place à Chris Pratt et ses Gardiens de la galaxie (on pense d'ailleurs à cette franchise-là avec le lettrage façon vieux groupe de hard rock).