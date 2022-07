Chris Hemsworth a touché le pactole pour Thor, voici le montant

Thor : Love And Thunder c’est le carton de chez Marvel du moment. On retrouve le super-héros dans un univers un peu différent de d’habitude, dans une quête de paix intérieure loin des combats enfin, pour un temps seulement. Le film remet Thor au-devant des héros Marvel 10 ans après l’avoir découvert et c’est un vrai succès au box-office. Un succès qui revient en grande partie à l’acteur Chris Hemsworth qui doit beaucoup à son personnage.