Chris Froome: "Les gens doivent se rappeler d'où je viens"

Peut-être une renaissance pour le cycliste de 37 ans qui sait que les attentes autour de lui ont toujours été grandes. " Il est normal que les gens aient certaines attentes quand on regarde ce que j’ai accompli dans ma carrière. Mais les gens doivent se rappeler d'où je viens. J'ai presque perdu une jambe ici. J'ai d'abord dû réapprendre à marcher, à faire du vélo. Ensuite, l'objectif était de revenir dans le peloton. Et maintenant je veux être à nouveau le plus compétitif possible. Je ne me fixe aucune limite et je continue à travailler", a déclaré celui qui a déjà remporté le Dauphiné en 2013, 2015 et 2016.

Depuis 2021 chez Israel - Premier Tech, le coureur sait ce qu’il doit à son équipe. " L'équipe est très patiente avec moi. J'ai signé un contrat sur plusieurs années. Il n'y a aucune garantie que j'accomplirai quoi que ce soit, mais je peux garantir que je continuerai à faire de mon mieux. Le soutien de ma femme et de ma famille a aussi beaucoup compté pour moi. Ils ont continué à croire en moi et m'ont dit de persévérer. Les progrès visibles aujourd’hui en sont la plus belle récompense ".

Chris Froome a visiblement retrouvé le plaisir de rouler dans le peloton. Avec l’espoir de remporter une étape dans ce Dauphiné ou au prochain Tour de France ? L’avenir le dira.

Aujourd'hui, la troisième étape du Critérium pourrait en tout cas donner lieu à une première explication entre favoris avec la première arrivée en montée de cette 74e édition. Une étape qui est à suivre en direct vidéo sur Tipik et Auvio à partir de 14h55