Chris Daughtry (ancien candidat d’American Idol) s’est vu proposer la place de Steven Tyler dans Aerosmith

Chris Daughtry a révélé qu’il avait été approché pour chanter pour Aerosmith.

Dans le cadre du podcast de Dave Rickards, Daughtry a déclaré que le guitariste fondateur d’Aerosmith, Joe Perry, l’avait appelé pour remplacer Steven Tyler lors d’une série de concerts avec le légendaire groupe de rock.

Bien que l’on ne connaisse pas la date exacte de cette proposition, c’était quelques années après qu’il ait participé à American Idol : "J’ai reçu ce coup de fil de Joe Perry – Joe Perry et Steven étaient apparemment en désaccord l’un avec l’autre. C’était dans les journaux. Je pense que c’était une sorte de rupture publique. Joe Perry m’a appelé. J’ai d’abord cru que c’était une blague, mais il n’a même pas pris le temps de me demander comment ça allait, il m’a juste expliqué pourquoi il m’appelait : "Que dirais-tu de prendre la route avec nous ? Tu as des chansons sympas qu’on pourrait jouer aussi'".

Chris Daughtry poursuit : "Je suis resté sans voix. Tout d’abord, je ne me considère pas comme un chanteur du même calibre que Steven Tyler et je ne serais pas capable d’aborder ces chansons comme il le fait. Il est irremplaçable, à mes yeux. De plus, Steven Tyler est vivant. J’avais peur d’énerver l’un de mes héros et je me suis dit qu’il n’y avait aucune chance que je fasse ça, Joe. "

Il a donc décliné l’offre, et Steven Tyler et Joe Perry se sont apparemment réconciliés. Ils s’apprêtent à entamer la partie nord-américaine de leur tournée d’adieu le mois prochain.