Chris Cornell et Eddie Van Halen avaient prévu de collaborer

Un des anciens collaborateurs du regretté Chris Cornell a expliqué que ce dernier était pressenti pour enregistrer un morceau sur lequel Eddie Van Halen aurait assuré des parties de guitare.

C’est lors d’une apparition dans le podcast The Mitch Lafon and Jeremy White Show que Thorn – qui a tourné comme guitariste avec l’ancien frontman de Soundgarden et d’Audioslave, et enregistré des guitares additionnelles sur plusieurs titres de son album Scream de 2009 – a évoqué cette collaboration qui avait bien failli devenir une réalité.

" Ils étaient amis… Eddie a toujours voulu faire quelque chose de musical avec Chris ", explique Thorn. " Il aimait sa voix et il lui disait qu’il l’aimait. Ils ont souvent parlé de bosser ensemble ".

Thorn avait aidé à produire les morceaux " Scream " et "Long Gone" et c’est lors de ces sessions que Chris Cornell a eu l’idée de demander à Van Halen d’enregistrer certaines parties. " Cornell et moi étions sur un parking en train de les écouter dans ma voiture, je m’en souviens, et il m’a regardé et m’a dit : "Et si on demandait à Eddie de travailler là-dessus ?"".

Thorn a pu entrer en contact avec le fondateur de Friedman Amplification, Dave Friedman, et a fini par rencontrer Van Halen dans les studios 5150 du légendaire guitariste. Après qu’on lui a proposé les morceaux en question, Van Halen a fini par poser sa guitare sur la plage titulaire, mais la collaboration n’a jamais vu le jour.

"Je ne veux pas vendre du rêve à qui que ce soit en disant que ce projet a été finalisé, car ce n’est pas le cas", a précisé Thorn au cours de l’interview. "Mais il y a travaillé. Et, vous savez, je suis allé là-bas au cours des deux semaines suivantes, et il avait joué dessus. Je l’écoutais et je me disais : " Je n’arrive pas à croire que ça arrive. C’est moi et Eddie sur un morceau.""

"C’est une longue histoire, mais Chris n’a jamais chanté dessus. C’était comme ça", a expliqué Thorn. "Ed était occupé à faire le prochain album de Van Halen à ce moment-là et à produire des choses… Ça n’a jamais été terminé." Selon Thorn, "quelque part" dans les studios 5150, il y a une bobine avec l’enregistrement de Van Halen, qu’il "aimerait" entendre à nouveau.