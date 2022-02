CHR de Liège : « Ne dites plus Centre Hospitalier Régional de Liège, mais Hôpital de la Citadelle »

Le Centre Hospitalier Régional de Liège devient officiellement l’Hôpital de La Citadelle. "Hôpital" et "Citadelle", deux mots phare pour désormais parler d’une des plus grandes institutions hospitalières de la province, comme l’explique Antoine Gruselin, porte-parole : "Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement. Et donc, le terme hôpital cela avait tellement un sens de le remettre de manière très transparente pour les 600 médecins qu’on a, les 2000 infirmières et infirmiers paramédicaux. On est un hôpital. On est là pour soigner des gens, pour sauver des vies, pour guérir. C’est vraiment l’essence même de notre hôpital et on voulait le réaffirmer, simplement en écrivant le mot".

C’est un petit clin d’œil à tous les Liégeois.

Et d’ajouter : "Ce retour à l’hôpital de la Citadelle, je pense que cela va parler aux Liégeois car beaucoup d’entre eux ont toujours parlé de la Cita ou de la Citadelle mais rarement de Centre Hospitalier Régional ou de CHR et donc là aussi, c’est un petit clin d’œil à tous les Liégeois et à la fierté d’être un hôpital urbain de référence aujourd’hui".