Choux de Bruxelles, pancetta et noisettes : le combo de l’automne !

Et si nous nous débarrassions de nos a priori ? Non, le chou de Bruxelles ne ressemble pas forcément à cette infâme bouillasse de la cantine scolaire ! Même que bien cuisiné, il se veut vif, croquant et détonnant. Multiples nuances de saveurs à cuisiner avec l’arrivée des premiers frimas de l’automne !

Ingrédients

Pour 4 personnes

Une vingtaine de choux de Bruxelles coupés en deux

2 tranches de pancetta d’environ 1/2 cm d’épaisseur coupées en petits dés (plus conventionnel : le lard),

1 c. à soupe d’huile d’olive,

1/2 tasse de noisettes concassées,

1 tasse de bouillon de poulet (si vous en avez du fait maison, encore mieux !)

Sel et poivre

Préparation