Chouke : le restaurant bruxellois avec soupes et pâtes fraiches et bio à moins de 10€

Une jolie adresse bruxelloise vient d'ouvrir avec des prix qui défient toute concurrences sans pour autant rogner sur la qualités puisque tout y est frais et bio !

Chouke Soup, la marque de soupes et sauces bio 100% bruxelloise, ouvre son premier Chouke Bar, à deux pas de la Gare de Bruxelles-Centrale. Le principe est simple : des Chouke Soup chaudes ou froides, des gaspachos et des plats de pâtes fraîches accompagnés d’une Chouke Sauce. Chouke quoi !

“Chez Chouke, nous sommes fiers de proposer une cuisine saine, de saison, bio et savoureuse à nos clients. Nous avons aussi beaucoup misé sur le lieu qui est à notre image : authentique mais avec une âme rock and roll !", explique Wim Verschueren, co-fondateur du Chouke Bar.

Le petit plus, c'est une collaboration avec ETA Travie, une entreprise qui emploie des personnes en situation de handicap.

Chouke est née de la passion d'un homme et de l'aide d'un autre : Angelo Russo, chef belge d’origine italienne et Wim Verschueren, entrepreneur. Leur but était d'offrir aux gens la possibilité de déguster des soupes saines, bio, de saison, gourmandes et savoureuses sans devoir l'échanger contre un rein. Ils se sont ensuite lancé dans les sauces pour plats de pâtes et maintenant les voici avec un chouette concept de bar à soupes et pâtes.

On ne l'a pas encore testé mais ça ne saurait tarder !