Chou-Chassol à la Monnaie, gagnez deux places

Inspiré par Bruxelles et sa vocalité multilingue et polyphonique, Christophe Chassol a créé pour Kunstenfestivaldesarts un portrait sonore de la ville.

Après la présentation en ligne de Chou l’année dernière, Chassol revient pour présenter son nouvel album dédié à Bruxelles dans une expérience hypnotique et totale avec vidéo et musicien·nes. Chassol est connu dans le monde entier pour la révolution qu’il a déclenchée dans le jazz contemporain, à travers ses albums et ses concerts, ainsi que pour ses collaborations avec des artistes tels que Frank Ocean ou Solange.

À la manière d’un effet d’optique, il harmonise mélodies et rythmes en mêlant des variations extraordinairement complexes d’accords et de combinaisons sonores dans une fluidité inimaginable. La complexité du jeu est dissimulée sous une élégance débridée, tout en faisant surgir avec virtuosité la poésie et la musicalité des sons quotidiens et du langage parlé.

Chou est une création unique qui fusionne les archives d’images et les sons de Bruxelles en un portrait polyphonique de la ville. Elle sera présenté dans trois lieux symboliques de sa création : Ancienne Belgique, La Monnaie et L’Archiduc.

