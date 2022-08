Капела бандуристок "Дзвінга" | Chorale des bandouristes "Dzvinha"

L'un des fondements de la culture ukrainienne est la musique. Avec plus de 15 000 chansons folkloriques et de nombreux instruments de musique uniques, tels que la Kobza, la Trembita ou la Bandura. Aujourd'hui, RTBF Ukraine a tendu son micro à Maryana, membre de la chorale ukrainienne "Dzvinga", fondée le 1er décembre 2000 par l'organisation publique "Dzvin Halychyna".

La plupart des membres du groupe sont diplômés d'écoles de musique. Le répertoire "Dzvingi" comprend des classiques ukrainiens et mondiaux, des chansons folkloriques, de la musique spirituelle et moderne dans l'arrangement original des directeurs artistiques.

"Nous sommes la chorale des femmes bandura "Dzvinga", fondée en 2000. Nous effectuons nos performances avec la bandura, c'est un instrument national ukrainien unique au monde. Il y a une trentaine de personnes dans notre orchestre, nous interprétons des chansons folkloriques ukrainiennes, des chansons originales ukrainiennes. Dès le début de notre fondation, notre tâche était de populariser la culture ukrainienne et la musique ukrainienne en Ukraine et à travers le monde. Pratiquement chaque année, nous effectuons une mission spéciale. Chaque année, nous sommes venus en tournée en Belgique en août, pour environ 10 concerts, et avons fait découvrir la culture et la musique ukrainiennes. Notre mission a toujours été humanitaire, l'entrée à nos concerts est gratuite. À leur tour, les gens ont fait des dons volontaires qui nous ont donné l'opportunité d'aider des orphelinats en Ukraine, en règle générale, nous avons également aidé dans les régions de Lviv, Ivano-Frankivsk et Ternopil".

Pusieurs villes belges organisent actuellement des concerts de la chorale des banduristes "Dzwinga". Toutes les info via ce lien: https://www.facebook.com/dzvinha/