Капела бандуристок "Дзвінга" | Chorale des bandouristes "Dzvinha"

Однією з основ Української культури є музика. Ми маємо більш ніж 15 тисяч народних пісень, ба більш нам належить багато унікальних музичних інструментів, таких як Кобза, Трембіта чи Бандура. Сьогодні ми поспілкувались з Мар’яною учасницею капели бандуристок "Дзвінга", яка була заснована 1 грудня 2000 року громадською організацією "Дзвін Галичини".

Більшість учасниць капели є випускницями музичних шкіл. У репертуарі "Дзвінги" українська та світова класика, народні пісні, духовна та сучасна музика в оригінальній обробці художніх керівників.

“Ми є Капела бандуристок "Дзвінга", заснована в 2000 року. Ми виконуємо наші виступи з бандурою, це український національний інструмент, який є унікальним в світі. В нашому оркестрі орієнтовно 30-31 людина, ми виконуємо українські народні пісні, українські авторські пісні. З початку заснування наша задача була, власне, популяризація української культури, української музики у світі та в Україні. Кожного року ми практично робимо особливу місію. Так, щороку ми приїжджали до Бельгії на гастролі в серпні місяці, приблизно на 10 концертів, і робили пізнання української культури, музики. Наша місія завжди була гуманітарна, вхід на наші концерти вільний. В свою чергу люди робили добровільні пожертвування, які давали нам можливість допомагати сиротинцям в Україні, як правило, ми допомагали у Львівської області, Івано-Франківський, Тернопільській області теж допомагали.”

Наразі, в багатьох містах Бельгії проходять концерти Капели бандуристок "Дзвінга", дізнатися розклад концертів ви можете за посиланням https://www.facebook.com/dzvinha/