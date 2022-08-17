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Ukraine - Україна

Капела бандуристок "Дзвінга" | Chorale des bandouristes "Dzvinha"

Plusieurs concerts de la chorale des bandouristes "Dzvinha" sont organisés jusqu'au dimanche 21 août dans plusieurs villes de Wallonie.
il y a 2 heuresTemps de lecture2 min
Par Catherine Tonero

Однією з основ Української культури є музика. Ми маємо більш ніж 15 тисяч народних пісень, ба більш нам належить багато унікальних музичних інструментів, таких як Кобза, Трембіта чи Бандура. Сьогодні ми поспілкувались з Мар’яною учасницею капели бандуристок "Дзвінга", яка була заснована 1 грудня 2000 року громадською організацією "Дзвін Галичини".

Більшість учасниць капели є випускницями музичних шкіл. У репертуарі "Дзвінги" українська та світова класика, народні пісні, духовна та сучасна музика в оригінальній обробці художніх керівників.

“Ми є Капела бандуристок "Дзвінга", заснована в 2000 року. Ми виконуємо наші виступи з бандурою, це український національний інструмент, який є унікальним в світі. В нашому оркестрі орієнтовно 30-31 людина, ми виконуємо українські народні пісні, українські авторські пісні. З початку заснування наша задача була, власне, популяризація української культури, української музики у світі та в Україні. Кожного року ми практично робимо особливу місію. Так, щороку ми приїжджали до Бельгії на гастролі в серпні місяці, приблизно на 10 концертів, і робили пізнання української культури, музики. Наша місія завжди була гуманітарна, вхід на наші концерти вільний. В свою чергу люди робили добровільні пожертвування, які давали нам можливість допомагати сиротинцям в Україні, як правило, ми допомагали у Львівської області, Івано-Франківський, Тернопільській області теж допомагали.”

Наразі, в багатьох містах Бельгії проходять концерти Капели бандуристок "Дзвінга", дізнатися розклад концертів ви можете за посиланням https://www.facebook.com/dzvinha/

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L'un des fondements de la culture ukrainienne est la musique. Avec plus de 15 000 chansons folkloriques et de nombreux instruments de musique uniques, tels que la Kobza, la Trembita ou la Bandura. Aujourd'hui, RTBF Ukraine a tendu son micro à Maryana, membre de la chorale ukrainienne "Dzvinga", fondée le 1er décembre 2000 par l'organisation publique "Dzvin Halychyna".

La plupart des membres du groupe sont diplômés d'écoles de musique. Le répertoire "Dzvingi" comprend des classiques ukrainiens et mondiaux, des chansons folkloriques, de la musique spirituelle et moderne dans l'arrangement original des directeurs artistiques.

"Nous sommes la chorale des femmes bandura "Dzvinga", fondée en 2000. Nous effectuons nos performances avec la bandura, c'est un instrument national ukrainien unique au monde. Il y a une trentaine de personnes dans notre orchestre, nous interprétons des chansons folkloriques ukrainiennes, des chansons originales ukrainiennes. Dès le début de notre fondation, notre tâche était de populariser la culture ukrainienne et la musique ukrainienne en Ukraine et à travers le monde. Pratiquement chaque année, nous effectuons une mission spéciale. Chaque année, nous sommes venus en tournée en Belgique en août, pour environ 10 concerts, et avons fait découvrir la culture et la musique ukrainiennes. Notre mission a toujours été humanitaire, l'entrée à nos concerts est gratuite. À leur tour, les gens ont fait des dons volontaires qui nous ont donné l'opportunité d'aider des orphelinats en Ukraine, en règle générale, nous avons également aidé dans les régions de Lviv, Ivano-Frankivsk et Ternopil".

Pusieurs villes belges organisent actuellement des concerts de la chorale des banduristes "Dzwinga". Toutes les info via ce lien: https://www.facebook.com/dzvinha/

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