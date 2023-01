All I want for Chrismas is youuuuuu. Les paroles du hit incontournable de Mariah Carey résonnent à la Tricoterie à Saint-Gilles – à côté de la gare du Midi – en ce dimanche soir de décembre grâce à plusieurs centaines de voix.

Ces voix appartiennent à des amateurs et amatrices de chant. La plupart ne se connaissent pas. Pourtant, tous et toutes se retrouvent dans cet espace culturel bruxellois pour chanter dans une chorale improvisée et partager un moment ensemble le temps d’une soirée. C’est le principe de " Chorale d’un soir ".

Ce projet a été lancé en 2017 par Anouck, Claire et Benoit. Ces trois amis ont importé en Belgique un concept québécois populaire : Choir Choir Choir. Près de 30 soirées ont déjà été organisées avec succès à Bruxelles. " Le public est toujours là ! L’ambiance y est géniale. Sentir toutes ces vibrations, chanter tous ensemble… il y a quelque chose de magique ! " nous décrit Anouck.

Le déroulement de cet évènement est simple : les participants découvrent les deux chansons et les apprennent l’une après l’autre grâce aux trois chefs de chœur et aux musiciens. " Nous aimons aussi bien déconstruire les codes de la chorale traditionnelle. Par exemple, nous ne trions pas les participants en fonction des pupitres (soprano, alto, basse, etc.) ou nous organisons des échauffements ludiques. ", explique Anouck.

Au terme de la soirée, chaque chanson est enregistrée et filmée par un vidéaste pour garder une trace de ces moments uniques. Vous pouvez d’ailleurs visionner les précédentes prestations sur la chaîne Youtube ou sur la page Facebook du projet.