Le 6 août 2023 (rediffusion)

" C’est un vieux manoir entouré d’un parc immense aux arbres séculaires. On ne voit que pelouses, frondaisons, des montagnes et le ciel. Les murs du château sont épais de huit pieds. De tous côtés, ce ne sont que galeries et couloirs sombres ornés d’innombrables portraits d’ancêtres de toutes couleurs et portant tous les costumes qui se puissent imaginer. Il y a des seigneurs vêtus à l’écossaise portant l’armure et des dames en vertugadin. Quel charme pour l’imagination. Il y a même un certain chaperon rouge qui fait des apparitions, cependant je ne l’ai pas encore vu. J’ai examiné hier tous les portraits mais je n’ai pas discerné celui de l’ancêtre qui hante le château. De la chambre que j’occupe, on découvre la vue la plus splendide que l’on puisse rêver. " (Frédéric Chopin, à propos de Calder House)