Chopin en Angleterre

Le 30 juillet 2023 (rediffusion)

" Mon âme, Merci pour les lettres ; pourtant, si je ne les avais pas reçues, je soupirerais sans cesse. Que tous les diables t’emportent pour m’avoir affirmé qu’ici la boue était sèche. Elle est grise, la belle boue d’ici ! Plus tard, je te raconterai combien de pensées charmantes et de sensations désagréables je dois à la mer. Plus tard aussi, je te dirai l’impression de ce fuligineux ciel italien sur mon nez qui supporte très difficilement pareilles colonnes d’air gris. J’aurai bien des choses encore à t’apprendre plus tard. Aujourd’hui, je me bornerai à mentionner quelques détails dont je me réjouis honnêtement et tu peux dire à Jeannot qu’il est facile de s’amuser ici raisonnablement à condition de ne pas y rester trop longtemps. Que de choses énormes ! Des urinoirs grandioses où il n’y a pas pourtant la place de faire pipi. Mais les Anglaises, mais les chevaux, mais les palais, les voitures, la richesse, le luxe, mais le décor et les arbres, mais tout à commencer par le savon pour finir par les rasoirs, tout ici est extraordinaire et pourtant uniforme, tout est bien élevé, tout est lavé et relavé, et pourtant noir comme un c.. de gentilhomme ! Je t’embrasse sur les deux joues. F. Ch. "