Chopin a t-il inspiré la musique Disco ?

C’est effectivement très ressemblant. On entend une différence d’interprétation, de tempo aussi. Mais ce qu’on entend là, ce n’est pas Chopin, enfin, pas tout à fait.

Faisons un petit saut de le temps : On passe de Chopin qui compose ses 24 Préludes en 1838 à l’année 1973. 135 ans séparent donc ces deux interprétations. Et pour cause, début des années 1970, le chanteur et compositeur américain Barry Manilow joue ce Prélude de Chopin sur son piano et a l’idée de s’en inspirer pour sa chanson " Could it be Magic ".

Alors, petite parenthèse sur Barry Manilow pour ceux qui, comme moi, connaissent mal ses tubes " Mandy ", " Copacabana " ou encore " Can’t smile without you ". Figurez-vous que Barry Minalow (de son vrai nom Barry Alan Pincus) vit toujours (il a bientôt 80 ans) et qu’il est d’origine juive polonaise : Chopin, compositeur polonais, rappelons-le.

Aux États-Unis c’est une véritable star !

Et pourtant, ce n’est pas lui qui a popularisé la chanson " Could it be Magic " mais c’est elle :