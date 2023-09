Chooz : un exercice catastrophe à la centrale nucléaire a lieu ce mardi

La centrale est entourée des communes de Viroinval, Doische, Hastière et Beauraing. Mais cette fois, seul un périmètre de 5 km autour de la centrale est concerné par l’exercice. "Les bourgmestres de Beauraing et de Doische participeront à l’exercice, explique Denis Mathen, le gouverneur de la province de Namur, en tant qu’observateurs ou même en tant qu’acteurs en fonction de ce que le scénario prévoira, car les maîtres de l’exercice étant les autorités françaises et la centrale de Chooz, nous ne connaissons pas le scénario".

"Il y a deux ans, nous avons vécu une catastrophe à Beauraing, une tornade, explique Marc Lejeune, le bourgmestre de la ville. Et l’année précédente, j’avais justement participé à un exercice catastrophe qui m’a permis d’avoir les bons réflexes. C’est la raison pour laquelle je participe à l’exercice de ce mardi".

Le but poursuivi par la préfecture des Ardennes et EDF en organisant cet exercice est de simuler à partir d‘un scénario fictif un accident technique qui nécessitera la mise en œuvre de plan d’urgence interne, et donc de tester les moyens d’EDF et des services de l’Etat français pour faire face au risque nucléaire.

"Les Français testeront aussi leur nouveau système FR Alert, sorte de pendant de Be Alert" poursuit le gouverneur. "Cela permettra de voir comment et qui reçoit les messages. Certains messages français iront du côté belge, des messages belges du côté français. Et nous devrons tester la compatibilité de ces messages pour qu’ils ne disent pas des choses différentes. On ne pourrait pas par exemple préconiser de prendre les pastilles d’iode côté français et rester sans voix côté belge".