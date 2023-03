Chômage : Farciennes toujours en difficulté

Ce sont les derniers chiffres du Forem : le chômage est en hausse quasi partout en Wallonie. En cause, notamment les récentes périodes de crise. Et parmi les communes où la situation est la plus grave on retrouve notamment Liège, Charleroi et une nouvelle fois Farciennes où le taux de chômage atteint pas moins 25%.

"La cause est identifiée depuis longtemps, explique Julien Fanuel, chef du cabinet du bourgmestre Hugues Bayet. Dans les années 80, la centrale électrique et surtout le dernier charbonnage wallon ont fermé au même moment. Une partie de la population a perdu son travail, la classe moyenne a quitté la commune, les commerces ont fermé et Farciennes, à cette époque, n’a pas réussi sa transition économique. "

Le constat ne date donc pas d’hier et la réaction politique au niveau local s’est organisée depuis de longues années mais tarde à produire ses effets. "C’est un véritable arsenal d’aides diverses qui est à disposition des farciennois, détaille Benjamin Scandella, président du CPAS. On a un pôle emploi avec un "Monsieur Emploi", un assistant social qui aide, accompagne de la rédaction du CV, à la recherche d’emploi en passant par l’aide administrative et l’assistance sur toutes les plates-formes de recherche d’emploi. On a aussi, le Forem, la MIREC, l’ALE, etc. Ensuite, on a également pas mal d’atouts de développement économique avec principalement l’écopôle, et notamment l’installation de google, qui devrait à terme générer 3000 emplois."

Les conditions sont donc là au niveau local mais restent des obstacles : "Farciennes est la plus petite commune du Hainaut au niveau de la superficie : 10 km², poursuit Julien Fanuel. Et cela réduit fortement les possibilités d’extension économique et de développement démographique."

A cela s’ajoutent d’autres obstacles à Farciennes comme partout ailleurs. On peut citer, par exemple, le piège à l’emploi : une différence beaucoup trop faible entre les allocations de chômage et les revenus du travail particulièrement pour les emplois peu qualifiés.