Chômage en Wallonie : "Les jeunes demandeurs d’emploi veulent du sens à leur travail", selon Marie-Christine Vanbockestal (Forem)

Le Forem a publié la liste des fonctions critiques et des métiers en pénurie en Wallonie, cette liste comprend 158 fonctions. Interrogée sur La Première, Marie-Christine Vanbockestal, administratrice générale du Forem, constate que, d’année en année, "cette liste s’allonge, on met de plus en plus de temps à satisfaire ces pénuries. C’est endémique et quasi universel, il n’y a pas qu’en Wallonie, tous les pays occidentaux accusent le même problème. Des mesures ont été prises mais il faut aller encore plus loin".

Ce phénomène est "multifactoriel", selon elle : "Il y a un problème au niveau de la demande d’emploi en Wallonie qui est déqualifié. Et d’autres causes sont pointées : les conditions de travail, le désamour pour certaines filières ou certains métiers est constaté dès l’école. Ces causes sont connues des acteurs économiques et du monde politique. D’autres mesures doivent être prises, le problème est multidimensionnel, il doit être résolu collectivement. Dans le top trois des conditions données par les demandeurs d’emploi pour aller vers l’emploi ce n’est pas tellement le salaire, mais c’est la mobilité et le type de contrat. Le CDI (contrat à durée indéterminée) reste ce qui est recherché, or en Wallonie 61% des offres d’emploi sont des contrats précaires, CDD (contrat à durée déterminée) ou intérim. Dans les filières en pénurie, de plus en plus souvent, l’employeur dit ‘CDI à suivre’. Je rappelle que la période d’essai a été supprimée, certains employeurs se sont dit qu’ils ne pouvaient plus tester leurs candidats et recourent à l’intérim et l’intérim devient une période de test. Six intérims sur dix débouchent sur un CDI".

Marie-Christine Vanbockestal évoque aussi un problème de formation et de "déqualification" : des personnes diplômées ont connu une période de chômage qui s’est allongée "à cause de problèmes de vie, de santé, des problèmes familiaux, parfois d’assuétude. Elles s’enferment dans le chômage et se déqualifient au point de manquer des compétences qui leur permettraient de retourner vers une formation qualifiante".