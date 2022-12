Choix Multiples se mobilise pour Viva for Life, contre la pauvreté infantile

Cette année encore, Musiq3 se mobilise pour Viva for Life, grande action de solidarité de la RTBF qui lutte depuis 2013 contre la pauvreté infantile.



Pour la 10e année consécutive Viva for Life récolte les dons précieux qui soutiennent de nombreuses associations actives dans le secteur de la petite enfance et de la pauvreté en Belgique francophone.

Après la participation en 2021 de Christina Pluhar avec son ensemble L’Arpeggiata, cette année c’est Alexandre Tharaud et l’Orchestre royal de chambre de Wallonie qui se mobiliseront à travers un concert qui sera donné le 21/12 à Flagey au profit de l’opération.

Musiq3, à travers l’émission Choix multiples, avait aussi contribué en 2021 à atteindre les objectifs inégalés de la grande opération de solidarité. Cette année encore, l’émission consacrée aux choix d’auditeurs et diffusée chaque jour de 12h à 13h vous passera les commandes de sa programmation musicale du lundi 19 au vendredi 23 décembre, en échange d’un don au profit de Viva for Life.