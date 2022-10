Choix multiples : Faites votre TOP 5 des œuvres de Franz Schubert

À l’occasion des Schubert Days de Flagey, Musiq3 célèbre l’œuvre et la vie du compositeur, du 9 au 14 octobre prochains, à travers une série d’émissions, de chroniques et de retransmission de concerts en direct de Flagey. Et dans le cadre de ces journées Schubert, nous vous invitons à voter pour élire le Top 5 des œuvres du compositeur. Comment faire ? On vous explique tout.

Dans votre émission Choix Multiples, Vanessa Fantinel et Tania Markovic vous invitent à voter pour votre Top5 des œuvres de Schubert.

Comment procéder ? Rendez-vous ci-dessous et sélectionnez vos cinq œuvres préférées parmi les 20 pièces qui vous sont proposées. Les cinq œuvres les plus plébiscitées seront ensuite diffusées dans l’émission Choix multiples du 17 au 21 octobre prochains.