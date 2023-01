Choisir son mascara : oui, mais lequel ?

Nous avons choisi de tester trois des mascaras de la liste évaluée par Test-Achats:

Le premier du classement : le Lash Clash d’Yves Saint Laurent

le Maitre Achat : Max And More Volumizing d’Action

et le Lash Sensational Sky High de Maybelline (2,29 €/ml), un mascara que l’on retrouve dans plusieurs magasins et qui fait partie du milieu de gamme

Rendez-vous chez le spécialiste en relooking, bien connu des téléspectateurs de la RTBF, David Jeanmotte. Nous lui avons demandé d’évaluer les trois mascaras en situation réelle.

Sans grande surprise, il met en avant le mascara d’Yves Saint Laurent. " Il permet d’aller partout sur les cils, même sur le coin interne et il ne rajoute pas de paquets", analyse-t-il. Matière bien présente et extrémités allongées. David est conquis. " On dirait qu’on t’a mis une extension de cils. Si je dois en prendre un pour moi, c’est celui-là. Il est plus cher, mais les filles vont l’adopter plus ", explique le relookeur.

Le produit d’Yves Saint Laurent est, selon lui, le parfait mixte entre les deux autres mascaras. Le Sky High de Maybelline " donne un effet allongé sur l’extrémité. On a moins de matière à l’intérieur et plus sur les extrémités. Le rapport qualité/prix est sympa ", estime David.

Le Max and More d’Action est par contre " beaucoup plus sobre alors que la brosse promettait du volume ", s’étonne-t-il. "Tu ne sais pas aller dans le coin interne aussi bien qu’avec le Maybelline […]. Il a simplement souligné le galbe de l’œil ". Un mascara que David Jeanmotte pourrait tout à fait conseiller.

Attention tout de même que ce produit d’Action doit être utilisé avec beaucoup de précautions pour les yeux sensibles ou les personnes qui portent des lentilles. Il y a dedans du Bensil Alcohol et du BHT, deux composants qui peuvent provoquer des allergies.