Choisir entre karting et laser game? BattleKart combine les deux

Des karts électriques roulent sur un circuit projeté au sol, avec des éléments graphiques sur les murs, ceci grâce à des vidéoprojecteurs haute-définition placés au plafond.

L'idéal est de réserver sa partie sur le site, de choisir son pseudo et de constituer éventuellement une équipe (plus fun!). Sur place, tous les effets personnels susceptibles de tomber du kart doivent être placés dans des casiers ou sécurisés (cordon pour lunettes sur place). Après avoir pris place dans le kart électrique identifié à votre pseudo, le départ est lancé! Durant votre game (6 choix possibles: Battle Snake, Battle Virus, Battle Color, Battle Foot, Battle Pool ou Battle Race), vous interagissez avec le décor, les bonus et évidemment avec les autres joueurs ! Le but du jeu étant de gagner le plus de points possibles pour vous retrouver sur le podium.