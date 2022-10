Chocolow : la pâte à tartiner chocolatée, à base de légumes bio

Louis Falisse est l'heureux papa de James, 5 ans et Billie, 2 ans. En 2021, après avoir passé plus de 10 ans dans le monde de la publicité, en tant que gestionnaire de projet, il décide de changer de vie. "J’avais besoin de retrouver ma voie, retrouver du sens." Alors qu’il cherchait une nouvelle orientation à donner à sa carrière, un évènement personnel a tout déclenché. "Un jour, j’ai regardé de plus près l’étiquette de la pâte à tartiner que mangeait mon fils tous les matins. Elle contenait plus de 50% de sucre !" Un chiffre difficile à avaler, sachant que l’OMS recommande de limiter l'apport en sucre par jour et par enfant, à 25 g et qu’une simple tartine recouverte d’une pâte à tartiner classique contient environ 15 g de sucre ajout. Soit 60% de l’apport quotidien recommandé. Pour un adulte, ce chiffre tombe à 30%. "Je ne pouvais plus lui faire avaler cette crasse chaque matin !"

Louis se met alors à la recherche d’une alternative plus saine. "Mais je n’ai rien trouvé en magasin qui contenait moins de 35% de sucre ou alors, les pâtes à tartiner étaient à base d’édulcorants, ce qui n’est pas forcément meilleur pour la santé…" Il refuse cependant de baisser les bras et se lance dans l’élaboration d’une recette de pâte à tartiner chocolatée à base de légumes, pour son foyer.