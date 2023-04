Chocolat & cinéma : La Vita è Bella en Italia !

En arrivant en Italie, elle a dû faire face à des défis tels que la barrière de la langue, la bureaucratie complexe et les différences culturelles. Elle a dû apprendre l’italien et s’adapter à la culture de vente et de consommation italienne en travaillant comme barista dans un café. Elle a également investi ses économies et reçu le soutien financier de sa mère pour lancer sa chocolaterie. Sa passion pour le chocolat et sa détermination à réussir l’ont poussée à persévérer.