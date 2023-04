Choc wallon Standard – Charleroi : "Tout devrait se jouer dans la première demi-heure"

Après une soirée haute en émotions en Coupes d’Europe, place au choc wallon pour ouvrir la 33e journée de Pro League. Le Standard de Liège reçoit son meilleur ennemi le Sporting de Charleroi. Une rencontre très attendue qui oppose deux équipes aux temps forts bien différents ces dernières semaines.

Du week-end dernier, Benjamin Deceuninck retient les prestations des deux équipes wallonnes, mais pas dans les mêmes timings : "La fin de match de Charleroi, le début de match du Standard. Deux moments où on sent qu’il y a de la vie, où on sent que le foot peut amener plein de choses. Une équipe qui marche très bien en première mi-temps le Standard, une équipe qui marche très bien en deuxième mi-temps, Charleroi. C’est marrant de voir que ces deux équipes-là ont deux profils différents en ce moment. […] Depuis que Mazzu est arrivé, Charleroi est quand même parvenu à décrocher dix points en seconde mi-temps, c’est énorme."

Un duel de coaches en perspective également, Rony Deila face à Felice Mazzu : "Ce sont deux coaches qui font très attention à l’humain. C’est ce qui fonctionne bien avec Mazzu et Deila dans leur club respectif."

Benja a été assez impressionné par les dernières prestations des Rouches : "Charleroi va devoir quand même résister. Je parlais de leurs mauvais débuts de matches depuis quelques semaines, pour le Standard c’est l’inverse. Charleroi sera prévenu mais le Standard c’est quelque chose quand même. On l’a encore vu contre Genk, quand Sclessin gronde comme ça, avec leur pressing ils essaient d’asphyxier l’adversaire… Donc il ne faudra pas louper le premier quart d’heure de ce Standard-Charleroi !"

Un favori ? "Je pense quand même que le Standard ne va pas laisser passer cette occasion. Je pense qu’ils vont se servir aussi de ce qui s’est passé face à Genk, ils auront un peu l’impression de prolonger ce match, c’est encore à domicile. Le Standard part avec une petite longueur d’avance. Après, si Charleroi résiste à la première demi-heure… il passera peut-être favori. Tout va se jouer dans la première demi-heure. Ce sera un moment fort du Standard la première demi-heure mais il faudra voir si ce sera concrétisé par un but."