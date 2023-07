Choc pétrolier de 1973 : sommes-nous dans la même situation aujourd'hui ?

Contexte économique post-covid fragile, secoué par un contexte de guerre qui embrase le marché énergétiquie... les similitudes sont troublantes. Sommes-nous pour autant dans la même situation ? L'histoire est-elle en train de se répéter ? Oui et non, d'après Philippe Defeyt. "Une fois de plus, on a créé les conditions dans lesquelles on se trouve aujourd'hui", explique Philippe Defeyt. Cette, fois, reprend l'économiste, en basant notre économie sur le gaz, abondant et bon marché. Et de nouveau, nous faisons face à une situation conjoncturelle qui met le feu aux poudres : Covid, invasion de l'Ukraine et gaz russe...

La mécanique du choc pétrolier de 1973 se répète dans ce choc gazier que nous vivons. En revanche, il y a une vraie différence, les conséquences sur le pouvoir d'achat des Belges vont être beaucoup plus lourdes, prévient Philippe Defeyt. "On n'est plus dans une époque où les salaires réels augmentent de 4 ou 5 % par an, en plus de l'indexation". À l'époque, le pouvoir d'achat des Belges a continué de grimper en même temps que l'augmentation du coût de la vie. C'est beaucoup moins vrai qu'aujourd'hui. Il y a un deuxième facteur qui est différent. "Plus qu'en 1973, il y a une très grande diversité des situations individuelles, ce qui rend la décision politique beaucoup plus compliquée". Et par là, la recherche de solutions.