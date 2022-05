Chloé Snaps, ex-fan des Mauves, devenue la plus jeune joueuse du Standard Femina

Chloé Snaps, 16 ans, est la plus jeune joueuse du noyau du Standard Femina. La milieu de terrain originaire de Lathuy (Jodoigne) veut percer au Standard et rêve du… Barça.

Chloé nous donne rendez-vous à 18h au Sart-Tilman. C’est là qu’elle vient 4 fois par semaine pour s’entraîner avec le noyau du Standard Femina. Sa journée type ressemble fort à une course contre la montre : "Je me lève à 6h30. Mes parents me conduisent à l’école à Wavre. Je termine les cours à 16h10. Ils viennent me chercher. On passe par la maison à Lathuy. Je prends mon sac et on file au Standard. Je fais mes devoirs dans la voiture. On revient vers 22h30, je mange, je fais mon sac d’école et je vais dormir. Et puis ça recommence le lendemain".